Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Московском зоопарке готовятся отметить день рождения панд

30.7.2019 15:08

Фото: livejournal.com



Животным в их праздник собираются преподнести торты весом около 10 кг, отмечается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Мероприятие, запланированное на среду, 31 июля, организуют в китайских традициях.



В рамках праздничной программы панд, которые живут в Московском зоопарке, порадуют тортами, созданными изо льда. В праздничное лакомство будут добавлены кусочки бамбука, моркови и яблок. Примерная масса каждого из таких десертов будет составлять примерно 10 кг, отметила руководитель столичного зоопарка Светлана Акулова.



В честь дней рождения больших панд Диндин и Жуи также состоится шествие с бумажным драконом.



В павильоне, где обитают пушистые именинники, подарки разложат в красочных пакетах и коробках, сделанных из шуршащего картона. По словам сотрудников зверинца, панды обожают с ним играть. Внутри же зоологи спрячут морковь в бамбуковых трубочках.



Диндин, не так давно прибывшая в российскую столицу, появилась на свет 30 июля 2017 года в китайском национальном природном парке "Волонг" в Китае. Практически за год до этого - 31 июля 2016 года - в другом китайском заповеднике в Дуцзянъяне родился Жуи.



Напомним, договоренность о том, что пара бамбуковых медведей прибудет в Москву, где будут проводиться совместные исследования, была достигнута по итогам официальной встречи лидеров КНР и РФ минувшей весной. В ходе переговоров Си Цзиньпина и Владимира Путина речь шла о том, что впервые за шестьдесят лет в Россию будут на время переданы эти удивительные животные.



Автор: Злата Богатова

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