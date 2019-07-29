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В Омске пару, отдыхавшую на берегу Иртыша, придавил их собственный автомобиль
14:04
Фото: oren1.ru
Следственные органы региона приступили к проверке по факту трагического инцидента, в результате которого женщина скончалась, а мужчина с переломами был экстренно госпитализирован.
ЧП случилось неподалеку от поселка Чернолучинский.
Как сообщили в СУ СКР по Омской области, несчастный случай произошел на берегу реки Иртыш, куда пара приехала на принадлежащем им автомобиле марки "Газель". Стоявшая под уклоном машина самопроизвольно покатилась, переехав женщину.
Мужчина пытался остановить транспортное средство, но это ему не удалось. С множественными переломами его доставили в медицинское учреждение. Сведений о состоянии пострадавшего пока не поступало. Известно лишь, что женщина от травм погибла на месте.
По итогам доследственной проверки позднее вынесут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, отметили в ведомстве.
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