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Мужа Жасмин объявили в международный розыск
12:42
Фото: tolkopozitiv.ru
Соответствующее сообщение опубликовано на портале МВД Молдавии.
Как указано в тексте, власти страны объявляют депутата Илана Шора в розыск - как национальный, так и международный.
В отношении депутата Шора в прошлом было возбуждено еще одно уголовное дело, причиной этого стал его выезд за пределы Молдавии. Как сообщал тогда глава МВД страны Андрей Нэстасе, был направлен запрос украинским силовикам о предоставлении данных о возможном появлении Шора на их территории.
По итогам февральских выборов Илан Шор, будучи председателем политической партии "Шор" стал депутатом парламента. Как полагают молдавские власти, Илан Шор мог отправиться на Украину через Приднестровье. Летом 2017 года суд Кишинева признал его виновным по делу о банковских махинациях, в связи с чем ему запретили покидать страну и приговорили к 7,5 годам лишения свободы.
Напомним, около восьми лет назад стало известно о том, что популярная российская певица Жасмин беременна и собирается замуж. Вскоре артистка, подтвердив публикации в СМИ, назвала имя своего избранника - им оказался крупный предприниматель из Молдовы Илан Шор. Сначала он был поклонником певицы, влюбившимся в нее после первой же встречи. Несмотря на девятилетнюю разницу, Жасмин ответила ему взаимностью и начала выходить с ним в свет.
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