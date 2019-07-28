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В Подмосковье задержаны подростки, подозреваемые в убийстве двух сестер
11:59
Фото: kompromat.wiki
Как передает ТАСС, преступление было совершено в минувшую субботу, 27 июля.
По подозрению в причастности к нему полиция задержала двух подростков 2002 и 2003 г.р.
Согласно материалам уголовного дела, ЧП случилось в квартире жилого дома в Талдоме, где компания из четырех человек, включая двух несовершеннолетних, распивала спиртные напитки. Во время застолья между подозреваемыми и их знакомыми женщинами случилась ссора.
По версии следствия, в результате стихийно возникшего конфликта подростки убили двух сестер 1986 и 1976 г.р. Обе женщины скончались от удушения, установили эксперты.
Следователи сейчас продолжают допрашивать задержанных подростков. В скором времени суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых, отметили в региональном СУ СКР.
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