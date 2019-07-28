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Жительница Великобритании покончила с собой, не дождавшись очереди на прием психолога
28.7.2019 11:38
Фото: belnaviny.by
Как пишут британские СМИ, Николь Кей находилась в группе повышенного суицидального риска, однако ей отказали в оказании помощи вне очереди.
Согласно установленному в королевстве порядку, 21-летнюю девушку внесли в список ожидания Национальной службы здравоохранения (NHS) и предложили некоторое время подождать.
В результате Николь Кей совершила самоубийство, не найдя в себе сил дотянуть до момента, когда наконец подойдет ее очередь на прием к психологу, передает Mirror.
Случившееся прокомментировал врач-психиатр больницы Варнефорда в Оксфорде Даниэль Мохан. По его словам, для проведения оценки необходимо по меньшей мере четыре месяца, но клиника располагала лишь ограниченными ресурсами.
"Очень жаль", что терапию "нельзя было начать сразу", - констатировал доктор. Мохан добавил, что лечебное учреждение нуждается в увеличении финансирования, чтобы нанять больше специалистов. Пока же происходит так, что некоторым пациентам приходится в течение года ожидать очереди на прием.
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