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Задержанные в Риме американцы признались в убийстве карабинера


28.7.2019 00:14
Задержанные в Риме американцы признались в убийстве карабинераФото: cod11.ru

Двух 19-летних туристов, прибывших в Рим из Соединенных Штатов, ранее задержали по подозрению в убийстве карабинера.

Вызвавшее большой резонанс преступление совершено в самом центре итальянской столицы в ночь на минувшую пятницу.

ЧП случилось неподалеку от здания Верховного апелляционного суда, где от ножевого ранения погиб вице-бригадир корпуса карабинеров Марио Черчиелло Рега.

Как указано в сообщении карабинеров, которое цитируют итальянские СМИ, двое американских граждан, находясь в Риме, пытались раздобыть запрещенные вещества. В результате они вышли на 45-летнего итальянца, который обещал свести туристов с дилером, но обманул молодых людей, отдав им простые таблетки, после чего те решили потребовать у него компенсацию в виде 100 евро и грамма кокаина и отобрали личные вещи - рюкзак с телефоном.

Пострадавший же сразу обратился в правоохранительные органы, заявив о том, что стал жертвой нападения. При этом он указал, где американцы назначили ему встречу, куда и прибыл позднее 35-летний карабинер Рега и его напарник. В ходе задержания произошла потасовка, во время которой итальянского полицейского несколько раз ударили ножом. Ранения оказались смертельными.

На допросе задержанные заявили, что не имели представления, кем является убитый, ведь в момент ЧП он был в штатском. Вероятно, это был наркодилер, который ранее их обманул, предположили туристы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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