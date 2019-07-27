Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На юге Германии 50 подростков пытались штурмовать отделение полиции

27.7.2019 12:45

Фото: xoroshiy.ru



Инцидент произошел в городе Штарнберг, где был задержан нетрезвый и агрессивный юноша. Сигнал поступил из школы, где в тот момент проводилась церемония вручения дипломов.



Прибыв на вызов сотрудников образовательного учреждения, полицейские выяснили, что неадекватный молодой человек попросту не реагирует на их замечания.



В результате парня доставили в участок, а уже через несколько часов у здания собрались не менее пятидесяти его сверстников. Десятки подростков требовали освободить их задержанного в школе товарища.



Переговоры никаких результатов не принесли, после чего агрессивно настроенная молодежь начала бросать в окна бутылки и даже попыталась штурмовать здание. Отмечается, что многие из подростков также находились в состоянии алкогольного опьянения. Ситуация была урегулирована лишь после прибытия спецназа, в итоге количество задержанных возросло еще на три человека.



Автор: Злата Богатова

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