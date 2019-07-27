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На юге Германии 50 подростков пытались штурмовать отделение полиции
27.7.2019 12:45
Фото: xoroshiy.ru
Инцидент произошел в городе Штарнберг, где был задержан нетрезвый и агрессивный юноша. Сигнал поступил из школы, где в тот момент проводилась церемония вручения дипломов.
Прибыв на вызов сотрудников образовательного учреждения, полицейские выяснили, что неадекватный молодой человек попросту не реагирует на их замечания.
В результате парня доставили в участок, а уже через несколько часов у здания собрались не менее пятидесяти его сверстников. Десятки подростков требовали освободить их задержанного в школе товарища.
Переговоры никаких результатов не принесли, после чего агрессивно настроенная молодежь начала бросать в окна бутылки и даже попыталась штурмовать здание. Отмечается, что многие из подростков также находились в состоянии алкогольного опьянения. Ситуация была урегулирована лишь после прибытия спецназа, в итоге количество задержанных возросло еще на три человека.
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