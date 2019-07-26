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В Амурской области около тысячи человек эвакуировали из-за наводнения
11:39
Фото: rtr-vesti.ru
В числе 980 жителей Амурской области, которым пришлось покинуть свои дома, более трехсот детей, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства, на текущий момент в пунктах временного размещения находятся более четырехсот человек, включая 177 детей.
Более пятисот местных жителей, в том числе, порядка 150 детей, нашли приют у родственников.
На территории Амурской области на текущий момент оказались подтопленными почти 600 частных жилых домов. Наибольшая часть строений, оказавшихся в зоне дождевого паводка, расположены в Мазановском районе Приамурья, информирует местный главк МЧС.
Паводок, спровоцированный муссонными дождями, начался в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи 21 июля. Вода в реках начала стремительно прибывать, после чего возникла угроза подтопления ряда населенных пунктов. В минувший четверг, 25 июля, руководство Амурской области приняло решение объявить режим ЧС.
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