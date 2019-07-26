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В Германии около 150 полицейских ищут в лесу следы пропавших россиянок
26.7.2019 22:37
Фото: vk.com
Поисково-спасательная операция проводится в лесном массиве, расположенном в восточной части Мюнхена, передает ТАСС.
Ранее в местной полиции выразили опасения, что россиянки уже вряд ли живы.
Полицейские прочесывают лесной массив на востоке Мюнхена, пытаясь отыскать следы пропавших около двух недель назад матери и дочери. Как сообщил официальный представитель департамента полиции баварской столицы Вернер Краус, местные граждане пытаются помочь следствию и передают имеющиеся у них сведения. В правоохранительные органы обратились уже около шестидесяти человек.
В настоящее время поиски продолжаются на территории примерно в два квадратных километра, сотрудникам полиции оказывают помощь добровольцы, задействован вертолет.
Краус при этом отметил, что следствие до сих пор не располагает свидетельствами того, что пропавшие 46-летняя Мария Г. и ее 16-летняя дочь могут быть живы. Кроме того, проведение поисков затруднено из-за аномально жаркой погодой, которая установилась в последние дни практически по всей ФРГ.
Россиянки пропали 13 июля. В последний раз их видели, когда они вышли из дома, расположенного на улице Оттобруннерштрассе, направляясь в торговый центр в районе Нойперлах. После этого судьба матери и дочери и их местоположение остаются неустановленными, близкие с ними контакта не имеют.
Несколько дней назад по подозрению в убийстве полицейские задержали мужа Марии Г., который в прошлом проживал в Советском Союзе, но потом переселился в Германию.
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