ИнтерНовости - новости в стране и мире
Дом моды Sonia Rykiel ликвидируют по решению суда
Дом моды Sonia Rykiel ликвидируют по решению суда
В Черногории погибла пожилая россиянка
В Черногории погибла пожилая россиянка
В Германии около 150 полицейских ищут в лесу следы пропавших россиянок
В Германии около 150 полицейских ищут в лесу следы пропавших россиянок
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Амурской области около тысячи человек эвакуировали из-за наводненияВ Амурской области около тысячи человек эвакуировали из-за наводнения
В Южной Корее при обрушении в ночном клубе погибли два человекаВ Южной Корее при обрушении в ночном клубе погибли два человека
В США найдено мужское тело с пришитой женской головойВ США найдено мужское тело с пришитой женской головой
В Германии около 150 полицейских ищут в лесу следы пропавших россиянокВ Германии около 150 полицейских ищут в лесу следы пропавших россиянок
В Минобороны прокомментировали сообщения о задержании Румынией техники для СербииВ Минобороны прокомментировали сообщения о задержании Румынией техники для Сербии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Нестираемые вопоминания (окончание)Нестираемые вопоминания (окончание)
Нестираемые воспоминания ( эпилог)Нестираемые воспоминания ( эпилог)
Мой граф Монте-КристоМой граф Монте-Кристо
Так ли это на самом деле?Так ли это на самом деле?
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный экспериментНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный эксперимент

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве женщины на детской площадке в Раменском


26.7.2019 21:02
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве женщины на детской площадке в РаменскомФото: 360tv.ru

Правоохранительные органы проверяют задержанного 38-летнего жителя Подмосковья на причастность к другим преступлениям, в частности, гибели девушки в Крыму, которая была убита в 2014 году.

Подозреваемый на первом же допросе начал давать признательные показания.

Как сообщила официальный представитель ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, суд принял решение об аресте мужчины, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Местный житель ранее был задержан по подозрению в убийстве женщины, которая подверглась нападению в Раменском.

Преступление было совершено в минувший четверг, 25 июля, на детской площадке, расположенной во дворе многоэтажного дома. К женщине, гулявшей в тот момент с ребенком, подбежал мужчина с ножом и начал наносить удары. Получив по меньшей мере двадцать ранения, женщина скончалась на месте.

Задержанный скрылся, но был вскоре задержан - у полицейских вызвала подозрение его одежда, запачканная кровью. На видео, которое было позднее опубликовано правоохранительными органами, мужчина признается в убийстве. По его словам, мотивом преступления стала ревность. Задержанный уже написал явку с повинной и раскаялся в содеянном, отмечает агентство "Интерфакс".

О подозреваемом известно, что в прошлом его привлекали к ответственности за незаконный оборот оружия. Сейчас правоохранители проверяют его на возможную причастность к убийству девушки в 2014 году в Крыму.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

В Барселоне задержаны подозреваемые в причастности к похищению и изнасилованию россиянкиВ Барселоне задержаны подозреваемые в причастности к похищению и изнасилованию россиянки
Пропавший в Польше пятилетний мальчик из России найден мертвымПропавший в Польше пятилетний мальчик из России найден мертвым
В Китае при взрыве на заводе погибли 15 человекВ Китае при взрыве на заводе погибли 15 человек
На Москву надвигается сильное похолоданиеНа Москву надвигается сильное похолодание
Погибшей в лагере под Хабаровском девочке сегодня должно было исполниться 11 летПогибшей в лагере под Хабаровском девочке сегодня должно было исполниться 11 лет

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 920


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru