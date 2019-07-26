Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Суд арестовал мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве женщины на детской площадке в Раменском

26.7.2019 21:02

Фото: 360tv.ru



Правоохранительные органы проверяют задержанного 38-летнего жителя Подмосковья на причастность к другим преступлениям, в частности, гибели девушки в Крыму, которая была убита в 2014 году.



Подозреваемый на первом же допросе начал давать признательные показания.



Как сообщила официальный представитель ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, суд принял решение об аресте мужчины, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Местный житель ранее был задержан по подозрению в убийстве женщины, которая подверглась нападению в Раменском.



Преступление было совершено в минувший четверг, 25 июля, на детской площадке, расположенной во дворе многоэтажного дома. К женщине, гулявшей в тот момент с ребенком, подбежал мужчина с ножом и начал наносить удары. Получив по меньшей мере двадцать ранения, женщина скончалась на месте.



Задержанный скрылся, но был вскоре задержан - у полицейских вызвала подозрение его одежда, запачканная кровью. На видео, которое было позднее опубликовано правоохранительными органами, мужчина признается в убийстве. По его словам, мотивом преступления стала ревность. Задержанный уже написал явку с повинной и раскаялся в содеянном, отмечает агентство "Интерфакс".



О подозреваемом известно, что в прошлом его привлекали к ответственности за незаконный оборот оружия. Сейчас правоохранители проверяют его на возможную причастность к убийству девушки в 2014 году в Крыму.



Автор: Злата Богатова

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