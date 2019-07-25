ИнтерНовости - новости в стране и мире
Энн Хэтуэй вновь готовится стать мамой
Энн Хэтуэй вновь готовится стать мамой
В Черногории погибла пожилая россиянка
В Черногории погибла пожилая россиянка
Дом моды Sonia Rykiel ликвидируют по решению суда
Дом моды Sonia Rykiel ликвидируют по решению суда
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
СКР задержал экс-главу правительства Астраханской областиСКР задержал экс-главу правительства Астраханской области
Норвежские ученые призывают убивать «русских лососей»Норвежские ученые призывают убивать «русских лососей»
Дом моды Sonia Rykiel ликвидируют по решению судаДом моды Sonia Rykiel ликвидируют по решению суда
Зеленский провел телефонный разговор с ТрампомЗеленский провел телефонный разговор с Трампом
В Грузии по обвинению в попытке госпереворота задержали бывшего министра обороныВ Грузии по обвинению в попытке госпереворота задержали бывшего министра обороны

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Нестираемые вопоминания (окончание)Нестираемые вопоминания (окончание)
Нестираемые воспоминания ( эпилог)Нестираемые воспоминания ( эпилог)
Мой граф Монте-КристоМой граф Монте-Кристо
Так ли это на самом деле?Так ли это на самом деле?
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный экспериментНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный эксперимент

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

СКР задержал экс-главу правительства Астраханской области


11:46
СКР задержал экс-главу правительства Астраханской областиФото: russian-vesna.ru

С чем связаны меры, предпринятые в отношении Расула Султанова, в ведомстве пока не уточнили.

Известно лишь, что по тому же делу был задержан исполняющий обязанности главы регионального министерства финансов Виталий Шведов.

Как сообщает РИА Новости, в Астрахани задержан Расул Султанов, который в прошлом возглавлял региональное правительство. Информация поступила от официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко. Известно также, что фигурантом этого дела также стал исполняющий обязанности главы регионального министерства финансов Виталий Шведов.

В связи с каким уголовным делом проводились задержания, Петренко пока не уточнила.

Напомним, об отставке Султанова стало известно еще 10 июня, когда он подал заявление по собственному желанию. И.о. главы правительства Астраханской области тогда был назначен Шведов, руководивший финансовым министерством.

Как отметил помощник Шведова, сейчас региональный Минфин продолжает свою деятельность в обычном режиме. В ведомство правоохранители с обысками не приходили, заявил он.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Пропавший в Польше пятилетний мальчик из России найден мертвымПропавший в Польше пятилетний мальчик из России найден мертвым
В Барселоне задержаны подозреваемые в причастности к похищению и изнасилованию россиянкиВ Барселоне задержаны подозреваемые в причастности к похищению и изнасилованию россиянки
Порошенко заверил, что остановит «реванш пророссийских сил» в РадеПорошенко заверил, что остановит «реванш пророссийских сил» в Раде
Погибшей в лагере под Хабаровском девочке сегодня должно было исполниться 11 летПогибшей в лагере под Хабаровском девочке сегодня должно было исполниться 11 лет
Зеленский провел телефонный разговор с ТрампомЗеленский провел телефонный разговор с Трампом

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 920


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru