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СКР задержал экс-главу правительства Астраханской области
11:46
Фото: russian-vesna.ru
С чем связаны меры, предпринятые в отношении Расула Султанова, в ведомстве пока не уточнили.
Известно лишь, что по тому же делу был задержан исполняющий обязанности главы регионального министерства финансов Виталий Шведов.
Как сообщает РИА Новости, в Астрахани задержан Расул Султанов, который в прошлом возглавлял региональное правительство. Информация поступила от официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко. Известно также, что фигурантом этого дела также стал исполняющий обязанности главы регионального министерства финансов Виталий Шведов.
В связи с каким уголовным делом проводились задержания, Петренко пока не уточнила.
Напомним, об отставке Султанова стало известно еще 10 июня, когда он подал заявление по собственному желанию. И.о. главы правительства Астраханской области тогда был назначен Шведов, руководивший финансовым министерством.
Как отметил помощник Шведова, сейчас региональный Минфин продолжает свою деятельность в обычном режиме. В ведомство правоохранители с обысками не приходили, заявил он.
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