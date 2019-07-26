|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Сомали 11 человек погибли при покушении на спецпредставителя ООН
26.7.2019 11:33
Фото: rambler.ru
ЧП случилось в минувшую среду, 24 июля, в столице этого восточноафриканского государства - Могадишо.
По последним данным, жертвами инцидента стали одиннадцать человек, по меньшей мере шесть были ранены.
Ранее в администрации Сомали сообщали о шести погибших.
Как передает телевизионный канал Al Jazeera, в числе раненых - мэр Абдирахман Омар Осман. Градоначальника и четырех местных чиновника, которые получили травмы в результате взрыва, направили на лечение в Катар. Сведений о состоянии пострадавших из официальных источников пока не поступало.
Случившееся уже квалифицировано как теракт. Установлено, что взрывное устройство привел в действие смертник. Мощный взрыв прогремел в здании администрации Могадишо вскоре после отъезда специального представителя генерального секретаря ООН по Сомали Джеймса Свона.
О своей причастности к террористической атаке ранее заявили представители экстремистского объединения "Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов"). При этом радикалы отметили, что целью нападения был спецпредставитель генсека ООН.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|