Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Сомали 11 человек погибли при покушении на спецпредставителя ООН

26.7.2019 11:33

Фото: rambler.ru



ЧП случилось в минувшую среду, 24 июля, в столице этого восточноафриканского государства - Могадишо.



По последним данным, жертвами инцидента стали одиннадцать человек, по меньшей мере шесть были ранены.



Ранее в администрации Сомали сообщали о шести погибших.



Как передает телевизионный канал Al Jazeera, в числе раненых - мэр Абдирахман Омар Осман. Градоначальника и четырех местных чиновника, которые получили травмы в результате взрыва, направили на лечение в Катар. Сведений о состоянии пострадавших из официальных источников пока не поступало.



Случившееся уже квалифицировано как теракт. Установлено, что взрывное устройство привел в действие смертник. Мощный взрыв прогремел в здании администрации Могадишо вскоре после отъезда специального представителя генерального секретаря ООН по Сомали Джеймса Свона.



О своей причастности к террористической атаке ранее заявили представители экстремистского объединения "Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов"). При этом радикалы отметили, что целью нападения был спецпредставитель генсека ООН.



Автор: Злата Богатова

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