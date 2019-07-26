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В Сомали 11 человек погибли при покушении на спецпредставителя ООН


26.7.2019 11:33
В Сомали 11 человек погибли при покушении на спецпредставителя ООНФото: rambler.ru

ЧП случилось в минувшую среду, 24 июля, в столице этого восточноафриканского государства - Могадишо.

По последним данным, жертвами инцидента стали одиннадцать человек, по меньшей мере шесть были ранены.

Ранее в администрации Сомали сообщали о шести погибших.

Как передает телевизионный канал Al Jazeera, в числе раненых - мэр Абдирахман Омар Осман. Градоначальника и четырех местных чиновника, которые получили травмы в результате взрыва, направили на лечение в Катар. Сведений о состоянии пострадавших из официальных источников пока не поступало.

Случившееся уже квалифицировано как теракт. Установлено, что взрывное устройство привел в действие смертник. Мощный взрыв прогремел в здании администрации Могадишо вскоре после отъезда специального представителя генерального секретаря ООН по Сомали Джеймса Свона.

О своей причастности к террористической атаке ранее заявили представители экстремистского объединения "Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов"). При этом радикалы отметили, что целью нападения был спецпредставитель генсека ООН.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

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