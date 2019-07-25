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В Черногории погибла пожилая россиянка
25.7.2019 19:56
Фото: vchaspik.ua
По предварительным данным, 74-летняя женщина скончалась во время купания.
Как передает телевизионный канал RTCG, трагедия случилась у пляжа Samsara beach на популярном у иностранцев курорте Бечичи.
Бригада медиков, прибывшая к месту происшествия, могла лишь констатировать смерть россиянки.
Со ссылкой на источники в местном полицейском управлении отмечается, что явных признаков, которые бы могли свидетельствовать о криминальной смерти, на теле женщины выявлено не было. Вместе с тем, по факту смерти иностранки правоохранительные органы намерены провести расследование.
Расположенный на побережье Адриатического моря поселок Бечичи входит в состав всемирно известной Будванской Ривьеры. Эта курортная зона славится своими песчаными и галечными пляжами.
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