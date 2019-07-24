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Под Белгородом пьяный сотрудник полиции насмерть сбил 15-летнего велосипедиста


24.7.2019 22:10
Под Белгородом пьяный сотрудник полиции насмерть сбил 15-летнего велосипедистаФото: superomsk.ru

В отношении водителя, который теперь уже является бывшим сотрудником Росгвардии, возбуждено уголовное дело.

По данным регионального СУ СКР, уже установлено, что мужчина сел за руль пьяным. Расследование по факту гибели юноши продолжается.

Трагедия случилась в окрестностях населенного пункта Прохоровка в минувший вторник, 23 июля. Согласно материалам уголовного дела, примерно в 21:00 по московскому времени пьяный полицейский пытался обогнать другую машину. Потеряв управление, он допустил выезд на полосу встречного движения, где сбил 15-летнего юношу на велосипеде.

Подросток скончался на месте от полученных травм.

В следственном ведомстве пояснили, что водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Мужчина в настоящее время задержан, суд вынесет решение об его аресте. Отмечается, что в момент ЧП он был не на службе.

В департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии заявили, что полицейского уволят с отрицательной формулировкой, передает агентство "Интерфакс".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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