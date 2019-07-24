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Скончался актер Рутгер Хауэр
24.7.2019 21:40
Фото: qip.ru рутгерт
Известный киноартист ушел из жизни в Нидерландах, ему было семьдесят пять лет.
Как сообщил представитель актера Стив Кенис, некоторое время назад у Рутгера Хауэра возникли проблемы со здоровьем.
По данным Variety, Рутгер Хауэр скончался еще 19 июля. Это случилось в Нидерландах, в доме артиста, сообщил его представитель Стив Кенис. По словам агента, артист скончался после непродолжительной болезни. В среду состоялись похороны.
Рутгер Хауэр получил широкую мировую известность после съемок в культовой кинокартине "Бегущий по лезвию" выдающегося режиссера Ридли Скотта, где предстал в образе репликанта-убийцы. В числе наиболее популярных фильмов с его участием нельзя не вспомнить такие ленты как "Достучаться до небес, "Ночные ястребы" и "Попутчик".
В 1988 году артист был награжден престижной кинопремией "Золотой глобус" за роль второго плана в картине "Побег из Собибора".
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