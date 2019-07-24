|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Гидрометцентр предупреждает о снеге в выходные
24.7.2019 19:48
Фото: rtr-vesti.ru
Согласно прогнозам специалистов, практически на всей территории европейской части России погода скоро может резко перемениться.
Как предсказывают синоптики, в ряде регионов даже возможен снег.
В воскресенье, 28 июля, тропосферная ложбина из Арктики начнет стремительно распространяться по европейской части России. В результате скандинавское тепло сместится к западным границам страны.
Однако если на юге жара спадет и установится довольно комфортный температурный режим, жителям средней полосы и севера стоит готовиться к похолоданию - показатели будут ниже среднестатистических на 4-7 градусов, а на территории от побережья Белого моря и до берегов Верхней Волги и Урала - на 8-10 градусов.
Предполагается, что такая погода установится на несколько суток, учитывая, что над европейской частью России установится холодный циклон. Кружа над целым рядом регионов нашей страны, он будет удерживать достаточно прохладную и облачную погоду с вероятными осадками.
Ранее синоптики уже предсказали сильное похолодание, которое уже надвигается на Москву и столичный регион. По мнению метеорологов, скоро в столице столбики термометров опустятся до +13 градусов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|