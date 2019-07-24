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Гидрометцентр предупреждает о снеге в выходные


24.7.2019 19:48
Гидрометцентр предупреждает о снеге в выходныеФото: rtr-vesti.ru

Согласно прогнозам специалистов, практически на всей территории европейской части России погода скоро может резко перемениться.

Как предсказывают синоптики, в ряде регионов даже возможен снег.

В воскресенье, 28 июля, тропосферная ложбина из Арктики начнет стремительно распространяться по европейской части России. В результате скандинавское тепло сместится к западным границам страны.

Однако если на юге жара спадет и установится довольно комфортный температурный режим, жителям средней полосы и севера стоит готовиться к похолоданию - показатели будут ниже среднестатистических на 4-7 градусов, а на территории от побережья Белого моря и до берегов Верхней Волги и Урала - на 8-10 градусов.

Предполагается, что такая погода установится на несколько суток, учитывая, что над европейской частью России установится холодный циклон. Кружа над целым рядом регионов нашей страны, он будет удерживать достаточно прохладную и облачную погоду с вероятными осадками.

Ранее синоптики уже предсказали сильное похолодание, которое уже надвигается на Москву и столичный регион. По мнению метеорологов, скоро в столице столбики термометров опустятся до +13 градусов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 144

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