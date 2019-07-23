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В Армении арестован фигурант дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье
12:55
Фото: obozrevatel.com
Никита Белянкин
Власти Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего российского спецназовца Никиты Белянкина, который ранее был объявлен в международный розыск.
Как передает РИА Новости, задержанного взяли под стражу на сорок суток.
По словам официального представителя Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян, на сорок дней арестован фигурант дела о расправе над бывшим спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным. Хачатрян добавила, местные правоохранительные органы, официально проинформировав российских коллег, запросили о передаче им материалов дела в целях начала уголовного преследования в отношении арестованного.
Трагедия, жертвой которой стал 35-летний Никита Белянкин, случилась в поселке Путилково под Красногорском 1 июня. Экс-спецназовец ГРУ стал случайным свидетелем того, как агрессивная толпа избивает мужчину. Вступившись за него, Белянкин сам стал объектом нападения. Он скончался в результате полученного в драке ножевого ранения.
В прошлом Никита Белянкин воевал в Сирии, а также служил в "горячих точках", передавали российские СМИ со ссылкой на друзей погибшего.
Как выяснилось позднее, нападавшие являются выходцами из стран Ближнего Зарубежья. Красногорский городской суд вынес решение об аресте Сергея Ходжояна, который неофициально работал барменом в заведении, возле которого случился инцидент. В рамках уголовного дела в общей сложности задержали и арестовали девять фигурантов.
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