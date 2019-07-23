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На Камчатке упал в стометровое ущелье вездеход с геологами


23.7.2019 21:54
На Камчатке упал в стометровое ущелье вездеход с геологамиФото: photocentra.ru

По предварительным данным, в результате ЧП погибли два человека, трое получили травмы.

Глубина ущелья в месте, где произошла авария, достигает 140 метров, сообщает агентство "Интерфакс".

Смертельная авария случилась на расстоянии около 80 километров от населенного пункта Кирганик, в сторону Агинского месторождения.

Со ссылкой на представителей регионального главка МЧС уточняется, что в вездеходе находились трое геологов. Обстоятельства инцидента выясняются. К ущелью направлена группа спасателей из Петропавловска-Камчатского, пояснили в ведомстве.

Согласно предварительным данным, жертвами аварии стали два человека, которые от полученных ранений погибли на месте. Трое геологов получили переломы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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