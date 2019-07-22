Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жириновский допускает, что Украина войдет в состав России

10:14

Фото: yenicag.ru



Как считает депутат Госдумы Владимир Жириновский, нынешний украинский президент Владимир Зеленский будет оставаться у власти на протяжении не более года или двух. Затем соседнее государство ждет новый "кровавый" майдан и раздел. В результате Украина станет частью РФ, убежден глава ЛДПР.



По словам Владимира Жириновского, который поделился своим мнением по этому поводу в телеграм-канале, сегодняшняя обстановка на Украине сравнима с "раком четвертой стадии", при этом "метастазы" уже распространились по всей стране.



На текущий момент вся Украина "в крови, экономики нет, люди уезжают", - подчеркнул Жириновский. По его словам, Зеленский сможет оставаться у власти в такой стране лишь на протяжении года-двух, после чего "его сметут", ведь там сейчас "тысячи и тысячи вооруженных людей", включая "заукраинских" националистов, которые вовсе не стремятся к миру. После окончания Великой Отечественной войны КГБ и военные вылавливали таких лиц в течение десяти лет, напомнил российский деятель.



В ближайшем будущем эти силы могут привести к власти "своего Пиночета", однако и он окажется довольно быстро свергнут. В итоге все завершится "разделом Украины". Как считает Жириновский, в результате вся Украина войдет в состав РФ.



Автор: Злата Богатова

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