Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жителя Башкирии подозревают в убийстве многодетной жены, которая требовала алименты

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Фото: newstracker.ru



По данным правоохранительных органов, тело пропавшей около трех недель назад женщины было найдено неподалеку от трассы Бирск — Уфа.



Останки убитой многодетной матери были врыты в землю при помощи трактора, полагают следователи.



Как сообщают российские СМИ, в Башкирии раскрыто убийство многодетной жительницы Бирского района. Женщина пропала около трех недель назад. Со ссылкой на республиканский главк СКР уточняется, что по подозрению в совершении этого преступления задержан супруг погибшей женщины. По версии следствия, он мог задушить мать его детей в результате очередного конфликта, возникшего на бытовой почве.



Как полагают правоохранители, пара поссорилась из-за алиментов. Женщина, воспитывавшая четверых несовершеннолетних детей, требовала у бывшего гражданского мужа денег на содержание двоих общих детей. Во время выяснения отношений она выразила намерение лишить его родительских прав. Мужчина, разозлившись, напал на потерпевшую и задушил, а потом спрятал ее останки при помощи трактора, на котором работал.



Ранее в полицию поступило заявление от 46-летнего брата погибшей женщины. Мужчина сообщил, что никак не может связаться с сестрой и не знает, где она. Через три недели ее останки были найдены в поле около остановки общественного транспорта, куда она шла в тот роковой день.



Подозреваемый задержан и начал давать признательные показания, отметили в ведомстве.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 121

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