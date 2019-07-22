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Женская сеть myJulia.ru
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Жителя Башкирии подозревают в убийстве многодетной жены, которая требовала алименты
00:56
Фото: newstracker.ru
По данным правоохранительных органов, тело пропавшей около трех недель назад женщины было найдено неподалеку от трассы Бирск — Уфа.
Останки убитой многодетной матери были врыты в землю при помощи трактора, полагают следователи.
Как сообщают российские СМИ, в Башкирии раскрыто убийство многодетной жительницы Бирского района. Женщина пропала около трех недель назад. Со ссылкой на республиканский главк СКР уточняется, что по подозрению в совершении этого преступления задержан супруг погибшей женщины. По версии следствия, он мог задушить мать его детей в результате очередного конфликта, возникшего на бытовой почве.
Как полагают правоохранители, пара поссорилась из-за алиментов. Женщина, воспитывавшая четверых несовершеннолетних детей, требовала у бывшего гражданского мужа денег на содержание двоих общих детей. Во время выяснения отношений она выразила намерение лишить его родительских прав. Мужчина, разозлившись, напал на потерпевшую и задушил, а потом спрятал ее останки при помощи трактора, на котором работал.
Ранее в полицию поступило заявление от 46-летнего брата погибшей женщины. Мужчина сообщил, что никак не может связаться с сестрой и не знает, где она. Через три недели ее останки были найдены в поле около остановки общественного транспорта, куда она шла в тот роковой день.
Подозреваемый задержан и начал давать признательные показания, отметили в ведомстве.
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