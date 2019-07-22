ИнтерНовости - новости в стране и мире
СМИ: спасение подводников на «Лошарике» могло нарушить закон
СМИ: спасение подводников на «Лошарике» могло нарушить закон
Под Хабаровском после опрокидывания катамарана пропали мужчина и ребенок
Под Хабаровском после опрокидывания катамарана пропали мужчина и ребенок
В Смоленске ученые РАН впервые исследовали места боев 1812 года
В Смоленске ученые РАН впервые исследовали места боев 1812 года
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
СМИ: спасение подводников на «Лошарике» могло нарушить законСМИ: спасение подводников на «Лошарике» могло нарушить закон
Погибшей в лагере под Хабаровском девочке сегодня должно было исполниться 11 летПогибшей в лагере под Хабаровском девочке сегодня должно было исполниться 11 лет
Жириновский допускает, что Украина войдет в состав РоссииЖириновский допускает, что Украина войдет в состав России
Жителя Башкирии подозревают в убийстве многодетной жены, которая требовала алиментыЖителя Башкирии подозревают в убийстве многодетной жены, которая требовала алименты
Австралийскому пловцу Хортону угрожают после бойкота фотосессии с Сунь ЯномАвстралийскому пловцу Хортону угрожают после бойкота фотосессии с Сунь Яном

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Нестираемые вопоминания (окончание)Нестираемые вопоминания (окончание)
Нестираемые воспоминания ( эпилог)Нестираемые воспоминания ( эпилог)
Мой граф Монте-КристоМой граф Монте-Кристо
Так ли это на самом деле?Так ли это на самом деле?
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный экспериментНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный эксперимент

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Под Тулой скончалась школьница, на которую упали футбольные ворота


22.7.2019 22:12
Под Тулой скончалась школьница, на которую упали футбольные воротаФото: livejournal.com

Десятилетняя девочка, на которую ранее рухнули футбольные ворота, скончалась от полученных травм в московской больнице, передает агентство "Интерфакс".

Информация поступила от старшего помощника руководителя СУ СКР по Тульской области Анны Киречеевой.

ЧП случилось в минувший четверг, 18 июля. на территории населенного пункта Рассвет (Ленинский район). Девочка играла на спортплощадке, когда на нее упали незакрепленные футбольные ворота. Ребенка незамедлительно доставили в больницу.

За жизнь девочки, состояние которой врачи оценивали как тяжелое, боролись в столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Однако травмы оказались слишком серьезными, сегодня утром школьница скончалась.

По факту гибели ребенка следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье о халатности. Все обстоятельства трагического инцидента выясняют специалисты, отметили в ведомстве.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

В Индии жертвами наводнения стали 19 человек, пострадали 4,5 млнВ Индии жертвами наводнения стали 19 человек, пострадали 4,5 млн
В Киото жертвами пожара в студии аниме стали 12 человекВ Киото жертвами пожара в студии аниме стали 12 человек
До 33 человек увеличилось число жертв поджога студии аниме в КиотоДо 33 человек увеличилось число жертв поджога студии аниме в Киото
Украинцы с возмущением отреагировали на поведение Зеленского при встрече с ПолторакомУкраинцы с возмущением отреагировали на поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Украинские силовики обстреляли Первомайск, есть жертвыУкраинские силовики обстреляли Первомайск, есть жертвы

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 918


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru