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Под Тулой скончалась школьница, на которую упали футбольные ворота
22.7.2019 22:12
Фото: livejournal.com
Десятилетняя девочка, на которую ранее рухнули футбольные ворота, скончалась от полученных травм в московской больнице, передает агентство "Интерфакс".
Информация поступила от старшего помощника руководителя СУ СКР по Тульской области Анны Киречеевой.
ЧП случилось в минувший четверг, 18 июля. на территории населенного пункта Рассвет (Ленинский район). Девочка играла на спортплощадке, когда на нее упали незакрепленные футбольные ворота. Ребенка незамедлительно доставили в больницу.
За жизнь девочки, состояние которой врачи оценивали как тяжелое, боролись в столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Однако травмы оказались слишком серьезными, сегодня утром школьница скончалась.
По факту гибели ребенка следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье о халатности. Все обстоятельства трагического инцидента выясняют специалисты, отметили в ведомстве.
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