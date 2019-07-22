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Венсан Кассель в новом фильме применял технику русского единоборства
22.7.2019 16:34
Фото: fabrikagrezkhv.ru
Триллер "Видок: Охотник на призраков", в который вошли эти боевые сцены, в российских кинотеатрах начнут показывать уже 25 июля, передает ТАСС.
Известный французский киноактер Венсан Кассель сыграл в этой картине Жана-Франсуа Рише главную роль.
Как рассказал Венсан Кассель, ранее он обнаружил в Сети "описание русского боевого искусства под названием "Система". Заинтересовавшись этим единоборством он понял, что прежде еще никогда не видел такого в кино. В результате артист начал более глубоко исследовать эту тему и даже отыскал "специалиста во Франции, который хоть и не русский, но говорит на русском и провел много времени с русскими военными".
Русскоязычный инструктор тренировал Касселя во время подготовки к съемкам. Позже именно на этой системе была выстроена хореография боевых сцен, которые вошли в триллер "Видок: Охотник на призраков".
Сюжет фильма основан на истории легендарного французского детектива XIX века Эжена Франсуа Видока. Лента, которая начнет показываться в России уже 25 июля, рассказывает о преступнике, переходившем из одной тюрьмы в другую и менявшем профессию. Все это продолжалось до тех пор, пока он не нашел себя в работе в полиции, где смог создать и возглавить первый в мире отдел нацбезопасности. Прослужив в нем на протяжении двадцати лет, он решил стать частным детективом.
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