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На Камчатке 10-летний ребенок погиб при пожаре, отец - в реанимации
22.7.2019 14:18
Фото: 2day.kh.ua
По факту трагедии проводят проверку следственные органы, уже принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В региональном СУ СКР пояснили, что ЧП случилось накануне вечером.
В ходе начатого расследования установлено, что 48-летний мужчина заправлял топливом моторную лодку в одном из гаражных комплексов Петропавловска-Камчатского. Рядом с ним находился десятилетний сын.
При невыясненных пока обстоятельствах начался пожар, в результате которого мальчик получил смертельные повреждения. Отца мальчика в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение. Мужчине оказывают помощь в отделении реанимации Камчатской краевой больницы, сообщили представители СУ СКР по региону.
Ранее в Башкирии при взрыве на катере пострадали трое детей и трое взрослых.
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