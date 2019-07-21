Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Хабаровском после опрокидывания катамарана пропали мужчина и ребенок

11:12

Фото: vk.com



На реке Амгунь сейчас проводится поисково-спасательная операция, сообщили в краевом ГУ МЧС.



По данным ведомства, пропали 63-летний мужчина и его восьмилетняя дочь, на которых не было спасательных жилетов.





ЧП случилось в минувшее воскресенье, 21 июля, когда официально не зарегистрированная группа туристов сплавлялась по реке Амгунь на двух катамаранах. На расстоянии около пяти километров от населенного пункта Джамку одно из плавсредств, на котором находились мужчина и трое детей, перевернулось.



После опрокидывания катамарана все, кто на нем плыл, оказались в воде. Очевидцы смогли спасти лишь двух детей, восьмилетняя девочка и ее 63-летний отец после переворачивания плавсредства пропали. Известно, что ни на ребенке, ни на взрослом в момент ЧП не было спасательных жилетов.



По факту случившегося уже начали проводить проверку следственные органы Хабаровского края, отметили в МЧС. Позднее примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.



Автор: Злата Богатова

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