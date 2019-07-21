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Порошенко заверил, что остановит «реванш пророссийских сил» в Раде
01:50
Фото: livejournal.com
Как заявил бывший глава украинского государства, он намерен приложить максимум усилий, чтобы "Оппозиционная платформа - За жизнь" не была допущена к реальной политической деятельности. Петр Порошенко, являющийся лидером "Европейской солидарности", заговорил на эту тему после того, как в Киеве были объявлены результаты экзитполов.
Как заявил Петр Порошенко, он остановит в Верховной раде реванш пророссийских сил. По словам бывшего президента Украины, необходимо бороться за страну. Политик также подчеркнул, что приложит максимум усилий, чтобы не допустить "Оппозиционную платформу - За жизнь" к реальной власти, включая формирование коалиции и кабмина.
По словам бывшего украинского лидера, уже в ближайшие часы "остальные партии должны отмежеваться от платформы Бойко-Медведчука". "Эти силы должны остаться на маргинезе", под пристальным контролем спецслужб, подчеркнул Порошенко.
Судя по данным, которые были опубликованы сразу после того, как прекратили работу избирательные участки, "Слуга народа" набирает от 42,7% до 44,4%. На втором месте сейчас находится "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую решили поддержать от 11,5% до 12,5% избирателей. Замыкает тройку лидеров "Европейская солидарность" экс-главы государства Петра Порошенко, она получила, согласно текущим сведениям, от 8,5% до 8,9%.
"Батькивщина" Юлии Тимошенко сейчас находится на уровне от 7,7% до 8,5%, а "Голос" известного украинского исполнителя Святослава Вакарчука набрал от 6% до 6,5%.
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