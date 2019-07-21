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На выборах в Раду лидирует партия Зеленского


21.7.2019 22:06
На выборах в Раду лидирует партия ЗеленскогоФото: prozoro.net.ua

Как свидетельствуют экзитполы, которые были обнародованы сразу после закрытия участков, партия Зеленского лидирует на выборах в Раду, передает ТАСС.

По предварительной информации, в Верховную раду Украины смогли пройти пять партий.

На Украине в результате состоявшихся сегодня, 21 июля, внеочередных парламентских выборов наибольшее количество по партийным спискам смогла получить президентская партия "Слуга народа", свидетельствуют экзитполы.

Судя по данным, которые были опубликованы сразу после того, как прекратили работу избирательные участки, "Слуга народа" набирает от 42,7% до 44,4%. На втором месте сейчас находится "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую решили поддержать от 11,5% до 12,5% избирателей. Замыкает тройку лидеров "Европейская солидарность" экс-главы государства Петра Порошенко, она получила, согласно текущим сведениям, от 8,5% до 8,9%.

"Батькивщина" Юлии Тимошенко сейчас находится на уровне от 7,7% до 8,5%, а "Голос" известного украинского исполнителя Святослава Вакарчука набрал от 6% до 6,5%.

Экзитполы проводились телевизионными каналами "112. Украина" и ТСН.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

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