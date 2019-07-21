Новости шоу-бизнеса

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Volvo объявила об отзыве 500 тыс. машин


21.7.2019 14:56
Volvo объявила об отзыве 500 тыс. машинФото: car.ru

Автомобили отзываются по всей планете: выявлена угроза возгорания в моторном отсеке, передает ТАСС.

Меры коснутся 500 тыс. машин, отмечается в сообщении руководства компании.

Руководство компании Volvo Cars приняло решение отозвать порядка полумиллиона транспортных средств, которые ранее были куплены в различных странах, включая саму Швецию, где продали 86 тыс. автомобилей. Эксперты выяснили, что у них имеется угроза возгорания в моторном отсеке.

Дело в том, что созданный из пластмассы впускной коллектор способен плавиться в условиях высоких температур, когда работает двигатель. Как отметил пресс-секретарь компании Стефан Эльфстрем, уже зафиксирован ряд случаев, когда при подобном развитии событий началось возгорание. Официальный представитель Volvo Carsа подчеркнул, что ни один человек не пострадал.

В результате компания объявляет о том, что отзываются различные модели, выпускаемые в период с 2014 по 2019 год. Речь идет о машинах с 4-цилиндровым дизельным двигателем (его устанавливали, в частности, на V40, V60, V70 и S80).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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