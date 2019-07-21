Новости шоу-бизнеса

|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Volvo объявила об отзыве 500 тыс. машин
21.7.2019 14:56
Фото: car.ru
Автомобили отзываются по всей планете: выявлена угроза возгорания в моторном отсеке, передает ТАСС.
Меры коснутся 500 тыс. машин, отмечается в сообщении руководства компании.
Руководство компании Volvo Cars приняло решение отозвать порядка полумиллиона транспортных средств, которые ранее были куплены в различных странах, включая саму Швецию, где продали 86 тыс. автомобилей. Эксперты выяснили, что у них имеется угроза возгорания в моторном отсеке.
Дело в том, что созданный из пластмассы впускной коллектор способен плавиться в условиях высоких температур, когда работает двигатель. Как отметил пресс-секретарь компании Стефан Эльфстрем, уже зафиксирован ряд случаев, когда при подобном развитии событий началось возгорание. Официальный представитель Volvo Carsа подчеркнул, что ни один человек не пострадал.
В результате компания объявляет о том, что отзываются различные модели, выпускаемые в период с 2014 по 2019 год. Речь идет о машинах с 4-цилиндровым дизельным двигателем (его устанавливали, в частности, на V40, V60, V70 и S80).
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|