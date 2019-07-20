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В Росгвардии прокомментировали инцидент с фанатами «Спартака» в Ростове


13:23
В Росгвардии прокомментировали инцидент с фанатами «Спартака» в РостовеФото: livesport.ru

Как стало известно, были задержаны болельщики, которые использовали пиротехнику.

Ранее стало известно об инциденте, случившемся во время игры второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ), когда на поле встретились "Спартак" и "Ростов".

По данным российских СМИ, после завершения матча болельщиков красно-белых блокировали в подтрибунном помещении, вскоре после чего на стадион прибыли сотрудники ОМОНа. В ходе задержания нескольких фанатов началась потасовка.

Как заявили представители РПЛ, правоохранители проводили мероприятия, в ходе которых выявлялись наиболее активные нарушители, применявшие во время матча пиротехнику.

В региональном управлении Росгвардии подтвердили сведения о том, что задержаны восемь футбольных болельщиков, передает РИА Новости. Уточняется, что речь идет о фанатах, которые спровоцировали драку и жгли файеры.

ФК "Спартак" отреагировал на инцидент с возмущением, призвав РПЛ тщательно разобраться в случившемся, сообщает ТАСС.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

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