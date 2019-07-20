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В Росгвардии прокомментировали инцидент с фанатами «Спартака» в Ростове
13:23
Фото: livesport.ru
Как стало известно, были задержаны болельщики, которые использовали пиротехнику.
Ранее стало известно об инциденте, случившемся во время игры второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ), когда на поле встретились "Спартак" и "Ростов".
По данным российских СМИ, после завершения матча болельщиков красно-белых блокировали в подтрибунном помещении, вскоре после чего на стадион прибыли сотрудники ОМОНа. В ходе задержания нескольких фанатов началась потасовка.
Как заявили представители РПЛ, правоохранители проводили мероприятия, в ходе которых выявлялись наиболее активные нарушители, применявшие во время матча пиротехнику.
В региональном управлении Росгвардии подтвердили сведения о том, что задержаны восемь футбольных болельщиков, передает РИА Новости. Уточняется, что речь идет о фанатах, которые спровоцировали драку и жгли файеры.
ФК "Спартак" отреагировал на инцидент с возмущением, призвав РПЛ тщательно разобраться в случившемся, сообщает ТАСС.
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