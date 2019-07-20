Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Китае при взрыве на заводе погибли 15 человек

20.7.2019 21:12

Фото: webtekno.com



Спасатели, продолжающие разбор завалов на газоперерабатывающем предприятии в китайской провинции Хэнань, обнаружили останки трех человек, которые ранее считались погибшими.



Ранее местные власти подтвердили сведения о двенадцати жертвах ЧП.



На текущий момент поисково-спасательные мероприятия полностью окончены, указывается в сообщении местной администрации. По последним официальным данным, в результате взрыва и последовавшего за ним пожара погибли пятнадцать человек, еще девятнадцать пострадали. Состояние пятнадцати пациентов врачи оценивают как стабильно тяжелое.



Взрыв был такой силы, что выбило стекла и двери в зданиях в 3-километровом радиусе, отмечают китайские СМИ. Повреждено множество припаркованных на улице машин. Большая часть пожарных и спасателей, которые были задействованы в ликвидации огня, уже возвратились в свои части. На объекте в целях мониторинга остаются более семидесяти человек и тринадцать машин.



ЧП случилось в минувшую пятницу, 19 июля, около 17.50 по местному времени (12.50 по Москве), когда на предприятии, расположенном в уезде Има городского округа Саньмэнься, прогремел мощный взрыв. Предположительно, взрыв с последующим возгоранием случился на одной из воздухоразделительных установок завода, не затронув основную зону, где находятся контейнеры с веществами, представляющими опасность.



Сейчас деятельность предприятия полностью остановлена. Специально созданная комиссия выясняет причины случившегося.



Автор: Злата Богатова

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