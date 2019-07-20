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Женская сеть myJulia.ru
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Участница конкурса красоты вместо купальника выбрала гидрокостюм
20.7.2019 20:44
Фото: Facebook
Айша Хан
Как подчеркнула мусульманка Айша Хан, претендующая на титул "Мисс Англия", она гордится тем, что ей удается в течение всего соревнования сохранять верность себе. По словам девушки, она не сделала ничего, что бы могло противоречить ее моральным ценностям.
По данным The Sun, члены жюри, хоть и были удивлены выбором купальника конкурсантки, дали ей довольно высокие баллы - она вошла в число финалисток.
Во время отбора на конкурс девушка, отказавшись надевать бикини, подготовила эффектные фотографии, где она запечатлена в гидрокостюме. В результате мусульманке удалось пробиться в двадцатку финалисток.
Сама девушка признается, что ее выбор не связан с религией. Дело в том, что она в слишком откровенных нарядах чувствует себя не очень комфортно. Поэтому девушка решила надеть гидрокостюм и теперь уверена, что смогла выгодно выделиться на фоне других участниц конкурса.
Выбор Хан, которая ранее уже завоевала титул "Мисс Ланкашир", поддержали многие девушки, в том числе, молодые мусульманки.
Имя красавицы, которая получит корону "Мисс Англии", будет названо 1 августа 2019 года. До этого претенденткам, которые уже одержали победу в региональных конкурсах, предстоит пройти десять этапов, включающих различные испытания.
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