Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Участница конкурса красоты вместо купальника выбрала гидрокостюм

20.7.2019 20:44

Фото: Facebook

Айша Хан



Как подчеркнула мусульманка Айша Хан, претендующая на титул "Мисс Англия", она гордится тем, что ей удается в течение всего соревнования сохранять верность себе. По словам девушки, она не сделала ничего, что бы могло противоречить ее моральным ценностям.



По данным The Sun, члены жюри, хоть и были удивлены выбором купальника конкурсантки, дали ей довольно высокие баллы - она вошла в число финалисток.



Во время отбора на конкурс девушка, отказавшись надевать бикини, подготовила эффектные фотографии, где она запечатлена в гидрокостюме. В результате мусульманке удалось пробиться в двадцатку финалисток.



Сама девушка признается, что ее выбор не связан с религией. Дело в том, что она в слишком откровенных нарядах чувствует себя не очень комфортно. Поэтому девушка решила надеть гидрокостюм и теперь уверена, что смогла выгодно выделиться на фоне других участниц конкурса.



Выбор Хан, которая ранее уже завоевала титул "Мисс Ланкашир", поддержали многие девушки, в том числе, молодые мусульманки.



Имя красавицы, которая получит корону "Мисс Англии", будет названо 1 августа 2019 года. До этого претенденткам, которые уже одержали победу в региональных конкурсах, предстоит пройти десять этапов, включающих различные испытания.



Автор: Злата Богатова

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