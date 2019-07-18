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Путин снова прилетел в Иркутскую область
10:53
Фото: putin-news.ru
Глава российского государства Владимир Путин вновь прибыл в зону подтопления под Иркутском.
Самолет президента РФ совершил посадку в аэропорту Иркутска, откуда Путин направится в Братск, уже на вертолете.
В Братске глава РФ Владимир Путин проведет совещание, в ходе которого даст оценку действиям властей по ликвидации последствий потопа. За последний месяц президент уже во второй раз приезжает в регион. Ранее Путин отдал поручение о том, чтобы местные жители были в кратчайшие сроки обеспечены жильем.
В совещании будут участвовать члены правительства и руководители ведомств, а также представители администрации различных муниципальных образований. По данным пресс-службы Кремля, в рамках официального визита президент осмотрит территории, которые оказались подтопленными и пункты, созданные в целях долговременного размещения пострадавших от паводка.
В зоне подтопления оказались семь районов Иркутской области, из-за стихийного бедствия в полную негодность пришли одиннадцать тысяч жилых домов. В Тулуне на сегодняшний день порядка сорока строений пока еще остаются под водой. Капитальный ремонт необходим более чем десяти тысячам объектов.
По последним официальным данным, жертвами ЧП стали двадцать пять человек, еще семь пока продолжают числиться без вести пропавшими.
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