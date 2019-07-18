Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США в один день ушли из жизни прожившие в браке 71 год супруги

02:42

Фото: 1obl.ru



По данным зарубежных СМИ, Герберт Делейгл и Мэрилин Фрэнсис, работавшая тогда официанткой, познакомились в далеком 1947 году, в одном из кафе города Уэйнсборо (штат Теннесси). За год до кончины пожилой американец поделился с журналистами историей своей любви.



Пара познакомилась в кафе, где девушка в середине прошлого века работала в качестве официантки. Как пишет британский таблоид The Daily Mail, во время интервью Герберт Делейгл рассказал о том, что ему часто приходилось наблюдать за красивой незнакомкой, которая ходит туда-сюда. Мужчина не мог отвести от нее глаз и в конце концов решился на то, чтобы пригласить ее на свидание.



16-летняя Мэрилин ответила согласием и через год пара узаконила свои отношения. Супруги вырастили шестерых детей, которые подарили им шестнадцать внуков, двадцать пять правнуков и троих праправнуков.



12 июля в больнице Уэйнсборо ушел из жизни Герберт Делегейл, которому было девяносто четыре года. Спустя двенадцать часов скончалась его 88-летняя супруга. Похороны пары, которая прожила в браке более семидесяти лет, состоялись в минувший понедельник, 15 июля.



Автор: Злата Богатова

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