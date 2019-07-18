Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Детей у московской гей-семьи могут отнять лишь по решению суда

18.7.2019 21:14

Фото: society-now.ru



Как заявили представители столичного департамента труда и соцзащиты населения, детей у московских геев отнимут лишь при выявлении каких-либо серьезных нарушений. При этом подчеркивалось, что изъятие усыновленных детей может быть осуществлено только при вынесении соответствующего судебного решения, передает РИА Новости.



Если в процессе разбирательства выяснится, усыновление могло нарушать интересы несовершеннолетних, из семьи геев, которые проживают в Москве, детей могут изъять в официальном порядке.



Ранее в российских СМИ со ссылкой на Следственный комитет РФ широко распространились сообщения о возбуждении уголовного дела по статье о халатности. Речь шла о расследовании, начатом в отношении работников соцзащиты столичного района Марьино. Дело в том, что двое мужчин, проживая совместно, уже несколько лет воспитывают двух мальчиков. Дети были усыновлены ими еще в 2010 году.



По версии следствия, родители все это время пропагандируют нетрадиционные отношения, тем самым формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях. Учитывая это, существует вероятность, что несовершеннолетним может быть нанесен вред - как их здоровью, так и духовно-нравственному развитию.



Автор: Злата Богатова

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