Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Климатолог предсказал наступление аномальной жары в России

13:29

Фото: cloudfront.net



В течение пяти лет на территории одного из регионов РФ вполне может установиться жара, достигающая аномальных показателей.



Об этом в интервью телевизионному каналу "Звезда" сообщил климатолог Александр Чернокульский.



По словам старшего научного сотрудника Института физики атмосферы им. Обухова РАН, пока еще сложно более точно судить, где это произойдет - в Сибири или на европейской территории. Однако очевидно, что там в ближайшие несколько лет будет зафиксирована аномально жаркая погода.



Как отметил Александр Чернокульский, в нашей стране достаточно холодно, однако в случаях установления блокирующего антициклона, в одной его части начинается "заток тепла, в другой части — заток холода".



Учитывая процессы современного глобального потепления, в последние годы стали характерными довольно продолжительные антициклоны, способные перекрыть путь ветрам. Чернокульский привел в пример страны Западной Европы, где этим летом наблюдается жара до 42-44 градусов.



При этом Чернокульский ответил отрицательно на вопрос, имеется ли в ближайшем будущем опасность глобального похолодания.



Автор: Злата Богатова

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