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В Петербурге двух росгвардейцев задержали по подозрению в подбросе наркотиков подростку
21:00
Фото: tobolsk.info
По версии следствия, силовики вымогали деньги за то, чтобы 16-летнего парня не привлекли к ответственности.
Часть денег потерпевший уже успел передать подозреваемым.
Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Северной столицы, задержаны двое сотрудников Росгвардии. По версии следствия, они подозреваются в том, что подкинули молодому человеку наркотики. В отношении силовиков уже возбудили уголовное дело.
По данным ряда источников, росгвардейцы вымогали деньги у родственников юноши, чтобы парня не привлекли к ответственности. Уточняется, что инсценировав изъятие запрещенных веществ, силовики потребовали у задержанного 300 тыяч рублей. В надежде на то, что дело "замнут", потерпевший успел передать им 140 тысяч, пишут петербургские СМИ.
Кроме расследования уголовного дела, начата внутренняя служебная проверка в региональном управлении вневедомственной охраны. Если вина указанных сотрудников будет подтверждена, их уволят, а руководство привлекут к дисциплинарной ответственности.
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