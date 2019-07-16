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В Астрахани возбуждено 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов


12:21
В Астрахани возбуждено 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменовФото: sputnik.ru

В числе представителей местного руководства, которые были задержаны полицией в рамках начатого расследования, исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области.

Накануне в город для наведения порядка был направлен заместитель генпрокурора РФ.

Как заявил замгенпрокурора Андрей Кикоть, необходимо в кратчайшие сроки создать комиссию, которая оценит состояние зданий. Он также отдал поручение в кратчайшие сроки решить вопрос с переселением людей. По словам Кикотя, это должно быть сделано до того, как начнется отопительный сезон. Зампрокурора подчеркнул, что приедет в Астрахань осенью с проверкой.

Сегодня стало известно о возбуждении семнадцати уголовных дел. Как указано на официальном сайте Следственного комитета, фигурантами являются три областных министра строительства и ЖКХ (один нынешний с приставкой "и.о." и двое бывших), экс-замминистра строительства и ЖКХ, а также глава муниципального образования "Астраханский сельсовет". Всем им инкриминируется "Мошенничество" и "Превышение должностных полномочий". По версии следствия, речь идет о незаконном выделении денег из бюджета и различных нарушениях при переселении астраханцев из аварийного жилья.

Уголовные дела также были возбуждены в отношении руководителя отдела по работе с населением администрации Кировского района Астрахани и его бывшего коллеги из Советского района города, а также двух бизнесменов, которые специализируются на деятельности в строительной сфере.

Автор: Злата Богатова

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