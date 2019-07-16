Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Суд Амстердама отложил решение по золоту скифов

16.7.2019 21:52

Фото: vse42.ru



Как передает агентство "Интерфакс", Апелляционный суд Амстердама принял решение о том, что необходимо запросить дополнительные сведения.



С учетом времени, которое потребуется на изучение новой информации по спору Украины и музеев Крыма за так называемое "скифское золото", окончательный вердикт вынесут не ранее, чем через полгода.



Как отметили в суде, хоть стороны и успели ясно выразить собственные позиции, возникла необходимость в получении дополнительной информации. В результате суд потребовал большей ясности по вопросам, которые связаны с правом собственности, закрепленном в украинском законодательстве. Кроме того, речь идет о предполагаемом праве оперативного управления, согласно тому же законодательству.



На это решение уже отреагировали в Центральном музее Тавриды, выразив готовность предоставить Апелляционному суду Амстердама все необходимые сведения.



В 2013 году выставка "Крым - золотой остров в Черном море", включавшая экспонаты четырех крымских музеев, проходила в Бонне, а потом в Амстердаме. Когда в марте 2014 года состоялся референдум о возвращении Крымского полуострова в состав России, возник вопрос, куда же направлять коллекцию. Начиная с августа того же года золото скифов остается на территории Нидерландов, которые, как и большая часть государств Запада, отказываются признавать законными итоги народного голосования.



В Минкультуры Крыма ранее сообщали, что страховая стоимость коллекции "скифского золота" составляла порядка двух миллионов евро. Однако реальная стоимость этих уникальных предметов гораздо больше.



Автор: Злата Богатова

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