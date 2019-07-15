Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ сообщили о возможном «неожиданном ударе» России

10:10

Фото: fraza.ua



Германская пресса призывает готовиться к "неожиданному удару", который якобы может нанести Москва. По мнению немецких экспертов, российские власти продолжают вооружаться "запрещенными" и ведут подготовку к региональным войнам на территории Европы. Своими действиями руководство РФ вынуждает НАТО принимать ответные меры, отмечается в публикации.



По данным Die Welt, в последнее время Москва продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами, а также ведет подготовку к ведению региональных войн в Европе. В результате вынуждено предпринимать действия и НАТО, отмечает германская газета, цитируя доклад, который был подготовлен генералом-лейтенантом бундесвера в отставке, экс-замглавы генсека НАТО Хайнриха Брауса и руководителя Института политики безопасности в Кильском университете Йоахима Краузе.



По мнению экспертов, пока в Европе пытаются решить проблемы, связанные с миграцией и климатом, Россия совершенно безосновательно готовится к региональным военным конфликтам. Краузе и Браус отмечают, что Москва при этом якобы грозится использовать ядерное вооружение. Германские специалисты убеждены, что российское руководство стремится к конфронтации с Западом, а также собирается уничтожить мировой порядок, подорвав сплоченность Североатлантического военного альянса.



Автор: Злата Богатова

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