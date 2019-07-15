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В США машина насмерть сбила экс-чемпиона мира по боксу Уитакера
15.7.2019 22:27
Фото: castbox.fm
Смертельное ДТП, в результате которого погиб олимпийский чемпион 1984 года и обладатель титула чемпиона мира по боксу в четырех весовых категориях Пернелл Уитакер, произошло в Вирджинии-Бич.
Спортсмену было пятьдесят пять лет.
По данным американских СМИ, водитель, под колеса машины которого попал Пернелл Уитакер, оставался на месте происшествия до прибытия сотрудников полиции. В ходе начатого разбирательства правоохранители уже выяснили, что автомобиль двигался на допустимой скорости, а управлявший им мужчина был трезв.
Какой-либо другой информации об обстоятельствах гибели Уитакера пока не последовало.
В течение своей спортивной карьеры 55-летний Пернелл Уитакер смог завоевать чемпионские титулы в различных категориях: в частности, в легком весе по версиям IBF, WBA и WBC, в первом полусреднем весе (IBF) и полусреднем весе (WBC).
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