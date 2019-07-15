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Зеленский меняет 12 украинских послов
15.7.2019 22:04
Фото: revizornews.ru
Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым будет существенно обновлен состав дипломатического корпуса.
В числе двенадцати послов, которые покинут свой пост, Валерий Чалый, представляющий интересы Киева в Соединенных Штатах.
Как пояснили в администрации Владимира Зеленского, украинский лидер приступил к обновлению дипломатического корпуса страны. Согласно указу, который подписал президент, изменения коснутся двенадцати руководителей дипмиссий по всему миру, в том числе, посла в США. Отмечается, что Валерий Чалый сейчас уже "заканчивает свою командировку в Вашингтон".
В сообщении, которое появилось в соцсети Facebook, указано, что сейчас полным ходом идет деятельность по подбору и оформлению новых дипломатических представителей. Предполагается, что в самое ближайшее время будут опубликованы соответствующие президентские указы.
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