Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Турчинов: Украина может за минуты «снести» Крымский мост

17:22

Фото: staticflickr.com



В распоряжении Киева имеются крылатые ракеты "Нептун", которые могут уничтожить Керченский мост за считанные минуты, заявил Александр Турчинов, ранее занимавший пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. По его словам, разработанное на Украине вооружение при этом способно атаковать военные корабли РФ практически любого класса, заявил представитель официального Киева.



В целях эффективной защиты от России в акватории Черного и Азовского морей Киев успешно предпринял ряд мер, рассказал Александр Турчинов в недавнем интервью LB.ua. В частности, была довольно быстро проведена работа по модернизации ракетных комплексов С-125.



Кроме того, в распоряжении Киева теперь имеется собственный комплекс крылатых ракет, благодаря которому Керченский мост может быть уничтожен за считанные минуты, подчеркнул Турчинов.



В Москве на подобные угрозы, уже не раз доносившиеся от представителей украинских властей, продолжают реагировать с сарказмом. На этот раз замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил, что столкновение на море с ВМФ РФ "очевидно, закончится крахом для ВМС Украины".





Автор: Злата Богатова

Прочтений: 403

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