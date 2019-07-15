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В Подмосковье погибли пилоты, обучавшие Владимира Путина


15.7.2019 16:33
В Подмосковье погибли пилоты, обучавшие Владимира ПутинаФото: vk.com

По данным российских СМИ, на борту вертолета Robinson, совершившего накануне жесткую посадку у населенного пункта Барская, находились Игорь Никитин и Олег Чернилин.

В 2012 году они обучали президента РФ Владимира Путина управлять дельталетом.

Погибшие в Московской области летчики инструктировали при подготовке к полету со стерхами главу российского государства Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на представителей Объединенной федерации сверхлегкой авиации.

Ранее в МЧС подтвердили информацию о гибели двух человек. Жертвами крушения вертолета стал первый вице-президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, отметили в ведомстве.

Обстоятельства крушения, в результате которого погибли летчики, сейчас выясняют специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Кроме того, по факту ЧП возбудили уголовное дело российские следственные органы.

Автор: Злата Богатова

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