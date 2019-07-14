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В Швеции девять человек стали жертвами авиакатастрофы
11:31
Фото: forumuploads.ru
Как передает ТАСС, одномоторный самолет модели GA8 Airvan, на борту которого находились парашютисты, потерпел крушение на севере страны.
Выжить никому не удалось, причины и обстоятельства случившегося выясняют специалисты.
По данным шведских СМИ, небольших размеров спортивное воздушное судно разбилось неподалеку от аэропорта Умео (провинция Вестерботтен). Со ссылкой на представителей местной администрации уточняется, что на борту самолета модели GA8 Airvan в момент ЧП находились парашютисты.
Воздушное судно упало на остров. Сигнал о ЧП поступил в Центр спасения на моря и в воздухе около 15:00 по московскому времени. Причины крушения пока остаются неизвестными, установлено лишь, что авиакатастрофа случилась, когда пилот набирал высоту.
Погибли все, кто находился на борту самолета, сообщает администрация региона.
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