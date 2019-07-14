ИнтерНовости - новости в стране и мире
СМИ: Россия отказалась от обсуждения возможной передачи двух Курильских островов Японии
СМИ: Россия отказалась от обсуждения возможной передачи двух Курильских островов Японии
Совратившую школьника учительницу приговорили к 20 годам тюрьмы
Совратившую школьника учительницу приговорили к 20 годам тюрьмы
В Афганистане убит американский военный
В Афганистане убит американский военный
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Турчинов: Украина может за минуты «снести» Крымский мостТурчинов: Украина может за минуты «снести» Крымский мост
СМИ: На роль нового агента 007 утвердили темнокожую актрисуСМИ: На роль нового агента 007 утвердили темнокожую актрису
ФСБ: ячейка ИГ ликвидирована в Ростовской областиФСБ: ячейка ИГ ликвидирована в Ростовской области
Житель Камчатки зарезал мать и тяжело ранил братаЖитель Камчатки зарезал мать и тяжело ранил брата
В Подмосковье задержаны несколько криминальных авторитетовВ Подмосковье задержаны несколько криминальных авторитетов

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Нестираемые воспоминания ( эпилог)Нестираемые воспоминания ( эпилог)
Мой граф Монте-КристоМой граф Монте-Кристо
Так ли это на самом деле?Так ли это на самом деле?
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный экспериментНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный эксперимент
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няниНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няни

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Швеции девять человек стали жертвами авиакатастрофы


11:31
В Швеции девять человек стали жертвами авиакатастрофыФото: forumuploads.ru

Как передает ТАСС, одномоторный самолет модели GA8 Airvan, на борту которого находились парашютисты, потерпел крушение на севере страны.

Выжить никому не удалось, причины и обстоятельства случившегося выясняют специалисты.

По данным шведских СМИ, небольших размеров спортивное воздушное судно разбилось неподалеку от аэропорта Умео (провинция Вестерботтен). Со ссылкой на представителей местной администрации уточняется, что на борту самолета модели GA8 Airvan в момент ЧП находились парашютисты.

Воздушное судно упало на остров. Сигнал о ЧП поступил в Центр спасения на моря и в воздухе около 15:00 по московскому времени. Причины крушения пока остаются неизвестными, установлено лишь, что авиакатастрофа случилась, когда пилот набирал высоту.

Погибли все, кто находился на борту самолета, сообщает администрация региона.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

В Москве арестован мужчина, продававший девушек в сексуальное рабствоВ Москве арестован мужчина, продававший девушек в сексуальное рабство
Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплатыНазваны вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты
Гендиректор «Рустави 2» заявил, что готов мочиться в экспортируемое в Россию грузинское виноГендиректор «Рустави 2» заявил, что готов мочиться в экспортируемое в Россию грузинское вино
Названа родина современных быков и коровНазвана родина современных быков и коров
Полиция Гибралтара задержала еще двух моряков с танкера Grace 1Полиция Гибралтара задержала еще двух моряков с танкера Grace 1

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 859


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru