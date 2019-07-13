Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Россия отказалась от обсуждения возможной передачи двух Курильских островов Японии

15:15

Фото: nstore.travel



Как сообщает агентство Киодо, это случилось во время двусторонних переговоров, связанных с заключением мирного договора.



Со ссылкой на источники в дипломатических кругах РФ уточняется, что причиной этого стали опасения, касающиеся наращивания американского военного присутствия в разных частях архипелага.



По данным агентства, когда минувшей осенью российский лидер Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ смогли договориться об активизации проработки вопроса о заключении мирного договора, в Токио рассчитывали на положительные сдвиги на полях саммита "Большой двадцатки".



Представители Москвы же продолжали указывать на невозможность применения двусторонней Совместной декларации, которая была подписана 19 октября 1956 года, в ее первоначальном виде. Российские представители в результате отказались вести переговоры по двум островам, учитывая опасения, связанные с увеличением присутствия военных США на территории Японии, как подразумевает альянс между Токио и Вашингтоном.



Отмечается, что российская сторона просила у японцев конкретного ответа по этому поводу, чтобы не испытывать в будущем беспокойства. Однако Токио не предоставил какой-либо уточняющей информации.



Источники при этом отметили, что есть и опасения, связанные с тем, что передача Японии двух из четырех островов негативно отразится на уровне поддержки правительства президента РФ.



Напомним, на прошлой неделе Москва заявила протест Токио за обозначение юга Курил японской территорией саммита G20.



Автор: Злата Богатова

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