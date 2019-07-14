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Названа родина современных быков и коров
14.7.2019 14:07
Фото: amazonaws.com
По мнению палеогенетиков, которым удалось восстановить ДНК шести дюжин древних коров, крупный рогатый скот впервые был одомашнен на Ближнем Востоке. Вместе с тем, ученые пришли к выводу, что немало современных видов быков и коров имеют связь с таинственной Индской цивилизацией.
Исследователи рассказали об этом в статье, которая опубликована журналом Science. В коллектив ученых входили российские специалисты и их зарубежные коллеги.
По словам Марты Вердуго из дублинского Тринити-колледжа, древнейшие коровы несли в себе лишь генетические следы первобытных быков-туров, которые в тот период жили на территории Ближнего востока. Четыре тысячелетия назад, когда во всех очагах цивилизации начали появляться зебу, ситуация очень изменилась.
Ученые пришли к выводу, что молочное скотоводство зародилось на Ближнем Востоке и Индии около 15-10 тысячелетий назад, практически одновременно с развитием земледелия и переходом людей на оседлый образ жизни. Этот процесс был обусловлен появлением уникальной мутации в гене LCT. Возникнув среди популяций первых фермеров, она дала взрослым людям возможность употреблять молоко. Обычно эту способность почти все млекопитающие сохраняют лишь в детстве.
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