Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названа родина современных быков и коров

14.7.2019 14:07

Фото: amazonaws.com



По мнению палеогенетиков, которым удалось восстановить ДНК шести дюжин древних коров, крупный рогатый скот впервые был одомашнен на Ближнем Востоке. Вместе с тем, ученые пришли к выводу, что немало современных видов быков и коров имеют связь с таинственной Индской цивилизацией.



Исследователи рассказали об этом в статье, которая опубликована журналом Science. В коллектив ученых входили российские специалисты и их зарубежные коллеги.



По словам Марты Вердуго из дублинского Тринити-колледжа, древнейшие коровы несли в себе лишь генетические следы первобытных быков-туров, которые в тот период жили на территории Ближнего востока. Четыре тысячелетия назад, когда во всех очагах цивилизации начали появляться зебу, ситуация очень изменилась.



Ученые пришли к выводу, что молочное скотоводство зародилось на Ближнем Востоке и Индии около 15-10 тысячелетий назад, практически одновременно с развитием земледелия и переходом людей на оседлый образ жизни. Этот процесс был обусловлен появлением уникальной мутации в гене LCT. Возникнув среди популяций первых фермеров, она дала взрослым людям возможность употреблять молоко. Обычно эту способность почти все млекопитающие сохраняют лишь в детстве.



Автор: Злата Богатова

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