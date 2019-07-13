Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Сомали число погибших при атаке на отель возросло до 26

13.7.2019 22:05

Фото: rambler.ru



Ранее власти страны подтвердили информацию о тринадцати жертвах нападения. В числе погибших - канадская журналистка и ее муж, передает ТАСС.



Количество раненых пока не уточняется, известно лишь, что пострадали десятки человек.



Не менее двадцати шести человек стали жертвами террористической атаки, которой подвергся один из отелей портового города Кисмайо, расположенного в автономном сомалийском штате Джубаленд. Как передает агентство Reuters со ссылкой на главу местной администрации Ахмеда Мохамеда, в числе погибших есть иностранцы. Среди жертв нападения - граждане Великобритании, Канады, Кении, Соединенных Штатов и Танзании.



По словам Мохамеда, экстремисты убили одного из кандидатов на пост главы администрации Джубаленда. Выборы должны состояться в ближайшее время.



Ранее телевизионный канал CBC сообщил о гибели канадской журналистки Нодан Налаех и ее супруга, которые остановились в отеле в центре Кисмайо, где 12 июля прогремел взрыв. Сначала смертник подорвался на автомобиле, потом вооруженные боевики, ворвавшись в гостиницу, вступили в бой с силовиками. В гостинице в тот момент проходило совещание старейшин и парламентариев.



Позднее о своей причастности к теракту заявили представители радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", созданной в Сомали около пятнадцати лет назад. Экстремисты все это время добиваются свержения центрального правительства, которое было сформирован при поддержке США и Эфиопии, а также выступают за вывод из страны миротворцев Африканского союза, поддерживающего правительство.



Автор: Злата Богатова

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