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Боевики «Аш-Шабаб» заявили о причастности к взрывам в Сомали
12.7.2019 23:17
Фото: znaj.ua
Как передает агентство Reuters, ответственность за теракт в отеле портового города Кисмайо взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб".
ЧП случилось во время совещания старейшин и парламентариев.
В пятницу, 12 июля, в одной из гостиниц Кисмайо прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел в самом центре портового города. Вскоре начали раздаваться выстрелы, пишет агентство.
Со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах сообщается, что сначала смертник привел в действие взрывное устройство. Затем его сообщники пытались атаковать гостиницу, где в тот момент проводилось совещание с участием старейшин и членов парламента страны. Перестрелка продолжалась примерно в течение полутора часов.
Количество погибших и раненых в результате теракта устанавливается.
Местные силовики отмечают, что несколько боевиков все еще могут оставаться в отеле.
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