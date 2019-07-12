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В Москве вторую неделю ищут женщину, упавшую в канализационный люк
12.7.2019 22:48
Фото: vk.com
ЧП случилось в конце июня на территории Бирюлевского дендропарка.
Как пишет "Комсомольская правда", 26-летняя летняя москвичка проводила время в компании супруга и нескольких друзей семьи.
По словам знакомых, выбравшись на пикник, они употребляли алкоголь. В определенный момент девушка отошла, чтобы справить нужду, вскоре после чего раздался крик. Как оказалось, молодая женщина не заметила на своем пути открытый канализационный люк и упала в него.
Сначала друзья пытались вытащить пострадавшую своими силами, но это им не удалось. В результате они обратились в экстренные службы. Подключившиеся к спасательной операции водолазы МЧС также не смогли вызволить женщину, пишет газета.
До настоящего времени местоположение москвички, которая, предположительно, уже погибла, остается неустановленным. Вероятно, тело уже могло отнести течением на значительное расстояние от парка.
Следственные органы по факту ЧП возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
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