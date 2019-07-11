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В Туве машина опрокинулась в реку: погибли 10 человек
10:45
Фото: kpcdn.net
Трагедия произошла, когда автомобиль УАЗ пытался пересечь реку. В ряде СМИ появились сообщения о том, что в машине находились две семьи с детьми.
По данным республиканского главка МВД, в числе жертв - шесть несовершеннолетних.
Смертельная авария случилась сегодня утром на территории Бай-Тайгинского района. На месте ЧП продолжают работу сотрудники экстренных служб и правоохранители, приступившие к установлению всех обстоятельств произошедшего.
Как указано на портале регионального УМВД, сигнал о случившемся поступил в дежурную часть отдела полиции No 1 населенного пункта Тээли сегодня в 08:55. Местный житель по телефону сообщил о ЧП, в результате которого погибли десять человек, в том числе, шесть несовершеннолетних.
Прибыв к месту происшествия, полицейские предварительно установили, что на территории Бай-Тайгинского района машина УАЗ опрокинулась во время пересечения вброд реки Шуй. Сколько человек могло находиться в автомобиле в момент ЧП, выясняется.
Тела погибших с признаками утопления были найдены на месте происшествия, отмечается в сообщении. В целях оказания помощи в район уже направлена оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях, заявили в республиканском главке МЧС. В ведомстве добавили, что уже сформирован оперативный штаб.
Несколько дней назад в Беларуси джип упал в канал: погибли трое детей и двое взрослых.
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