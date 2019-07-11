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В Китае кусок скалы упал на туристический автобус: есть жертвы


11.7.2019 19:34
В Китае кусок скалы упал на туристический автобус: есть жертвыФото: crimeapress.info

В результате аварии погибли по меньшей мере восемь человек, пишут китайские СМИ со ссылкой на полицию уезда Сунпань, где произошло ЧП.

Ранения получили шестнадцать туристов.

Как стало известно, ЧП случилось на территории Нгава-Тибетского автономного округа в китайской провинции Сычуань на юго-западе страны. Когда автобус с туристами проезжал по горному участку, прямо на него рухнул отколовшийся кусок скалы.

Авария произошла примерно в 14:05 по местному времени (09:05 по Москве). Установлено, что в автобусе в тот момент ехали не менее тридцати человек, в том числе, водитель.

Информации о состоянии пострадавших, которые были экстренно госпитализированы, из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что полицейские проводят проверку по факту случившегося.

Автор: Злата Богатова

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